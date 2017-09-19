США ведут неофициальные дискуссии с КНДР, заявил экс-замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США вовлечены в неофициальные дискуссии с представителями КНДР, пока они не привели к дипломатическому прорыву, заявил в интервью РИА Новости экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам, посол США в РФ (1993-1996) Томас Пикеринг.

Глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи в мае этого года сообщила о встрече с Томасом Пикерингом, не исключив при этом возможности двусторонних контактов с США "при подходящих обстоятельствах".

"Без отсылки и подтверждения конкретной встречи, я думаю, что весьма очевидно, что мы вовлечены в дискуссии "второй дорожки" (неофициальные встречи между представителями государственных и негосударственных структур — ред.) с северокорейцами, о которых они говорят… Можно только пожелать, чтобы они были полезными. Но они не привели к моментальному дипломатическому прорыву", — сказал Пикеринг, отвечая на вопрос о подобных контактах.

Он подчеркнул важность проведения дипломатических и неофициальных контактов. "Иногда контакты "второй дорожки" полезны для сторон в качестве способа обмена идеями и открытия дверей для новых путей размышления над проблемами. Переговоры "второй дорожки", в которые я был вовлечён, предполагали брифинги с правительством (США — ред.) до и после таких встреч. Это не попытки вытеснить правительство или заменить его. Это попытки помочь им понять (ситуацию) при отсутствии прямых контактов (между правительствами двух стран — ред.)", — пояснил американский дипломат.

В воскресенье японский телеканал NHK сообщил, что заместитель начальника отдела Северной Америки МИД КНДР Чхэ Ган Иль и бывший заместитель помощника госсекретаря США Эванс Ревер провели неофициальную встречу в Швейцарии на полях международной конференции. Международная конференция по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии проходила в Швейцарии с 11 по 13 сентября. В качестве представителя КНДР в ней участвовал заместитель отдела Северной Америки Чхэ Ган Иль. В зале конференции также присутствовал бывший высокопоставленный дипломат, бывший заместитель помощника госсекретаря США Эванс Ревер. Содержание беседы не известно, однако телеканал предполагает, что дипломаты обменялись мнениями по поводу произведенного КНДР 3 августа атомного испытания. Телеканал отмечает, что подобные неофициальные встречи между представителями КНДР и бывшими американскими высокопоставленными чиновниками проходят регулярно на полях международных конференций в Европе и Азии, настоящая встреча была одним из таких неофициальных контактов.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.