В Сумской области в усадьбе изъяли 29 тротиловых шашек и взрывчатку

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Полиция изъяла в Сумской области 29 тротиловых шашек и взрывчатку, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.

"В ходе санкционированного осмотра усадьбы правоохранители обнаружили специфические цилиндры в бумажных упаковках и металлические детали к боеприпасам. Оказалось, что 53-летний мужчина хранил у себя 29 целых и остатки еще нескольких тротиловых шашек, корпус от гранаты Ф-1 и три артиллерийских взрывателя", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции Украины.

По данным полиции, в тротиловом эквиваленте масса взрывчатки составляла порядка 4 килограммов — это одна противотанковая мина, способная взорвать танк.

Хозяин усадьбы утверждает, что нашел взрывчатку неделю назад в лесу во время поиска металлолома и принес домой, чтобы впоследствии сдать в полицию.

Сотрудники полиции направили изъятые предметы на экспертизу, по факту хранения взрывчатки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой".