Полиция эвакуирует лагерь мигрантов в пригороде французского Дюнкерка

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотрудники правоохранительных органов утром во вторник проводят эвакуацию незаконного лагеря мигрантов в коммуне Гранд-Сент в пригороде французского города Дюнкерк, сообщили представители движения M1717, занимающиеся в том числе помощью мигрантам.

"Силовые ведомства заняты эвакуацией дикого лагеря в Гранд-Сент… Таков ответ (главы МВД Франции Жерара) Коллона после встречи с мэром Гранд-Сент Дамьеном Каремом", — говорится в сообщении M1717 в Twitter

Накануне Коллон и Карем обсуждали ситуацию с мигрантами в Гранд-Сент. Министр выразил обеспокоенность существованием незаконных лагерей в области.

Коммуна Гранд-Сент находится в департаменте Нор на берегу пролива Ла-Манш. Именно через пролив тысячи мигрантов пытаются попасть в Великобританию, где им проще найти работу на черном рынке, чем в континентальной Европе.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.

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