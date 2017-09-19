В "Лаборатории Касперского" пообещали предоставить информацию властям США

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" разочарована тем, что Сенат США одобрил норму, запрещающую использование госучреждениями продуктов "Лаборатории Касперского"; предоставит в ближайшее время информацию на предложенные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018, включив в него поправку, запрещающую использование правительственными структурами продукции российской компании "Лаборатория Касперского". За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.
"Лаборатория Касперского" разочарована тем, что Сенат США принял законопроект об ассигновании средств на оборону с поправкой, регламентирующей использование продуктов компании", — сказал представитель компании. Он снова подчеркнул, что у фирмы нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством.
Глава компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский выступит 27 сентября на слушаниях в конгрессе. "Лаборатория Касперского" высоко ценит предоставленную правительством США возможность выступить перед конгрессом 27 сентября и публично опровергнуть ложные обвинения в адрес компании", — отметили в компании.