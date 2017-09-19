Жителя Узбекистана осудили на шесть лет за пропаганду экстремизма

ТАШКЕНТ, 19 сен — РИА Новости. Маргиланский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил местного жителя Дилмурода Мирзаакбарова к шести годам лишения свободы за пропаганду экстремизма, сообщил РИА Новости во вторник представитель прокуратуры Ферганской области.

"Суду были представлены доказательства, что Мирзаакбаров, 1976 года рождения, среди своих знакомых и друзей распространял идеи религиозно-экстремистского течения "Джихадизм" (запрещено в Узбекистане — ред.). Приговором суда он осужден на шесть лет лишения свободы", — сообщил собеседник агентства.

Представитель прокуратуры отметил, что, в частности, по месту жительства у осужденного были изъяты аудиозаписи и другие электронные носители, где были размещены материалы с высказываниями лидеров группировки "Джихадизм". "В ходе следственных мероприятий было установлено, что осужденный распространял эти записи среди своих знакомых и бывших одноклассников", — уточнил сотрудник прокуратуры.

По данным ведомства, был также осужден на два года и один месяц исполнительно-трудовых работ Хамидулла Мирзаакбаров, младший брат основного фигуранта дела, за помощь в распространении экстремистских материалов.

В Узбекистане регулярно проходят уголовные процессы в связи с хранением и распространением материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма. Как отмечают правоохранительные ведомства страны, с развитием информационных технологий участились попытки ввоза литературы, фото- и видеоматериалов религиозного содержания посредством мобильных телефонов, ноутбуков и электронных носителей.