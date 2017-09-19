Генсек ООН и президент Южной Кореи обсудили ситуацию вокруг КНДР

ООН, 19 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию вокруг КНДР, сообщила пресс-служба всемирной организации.

"Генеральный секретарь ООН и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обменялись взглядами по Корейскому полуострову. Они едины во мнении относительно важности совместной работы по мирному дипломатическому решению, а также полного соблюдения государствами резолюции Совета Безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР дважды провела испытания баллистической ракеты, перелетевшей через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.