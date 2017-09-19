ООН, 19 сен — РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома отказался ответить на вопрос журналистов, собирается ли президент США Дональд Трамп критиковать Россию в своем первом выступлении на Генеральной ассамблее ООН.
Предшественник Трампа Барак Обама в одном из выступлений в ООН заявил, что миру угрожают три опасности: запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", а также "российская агрессия" и лихорадка Эбола. За эти нападки Обаму критиковал российский МИД.