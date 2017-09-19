Белый дом не сообщает, будет ли Трамп критиковать РФ на Генассамблее ООН

ООН, 19 сен — РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома отказался ответить на вопрос журналистов, собирается ли президент США Дональд Трамп критиковать Россию в своем первом выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

Чиновника спросили, будет ли Трамп во вторник критиковать РФ за ее позицию по КНДР и Украине. "Все в мире, кому нужно будет послать сигнал в этой речи, поймут, что за сигнал им посылают", — ответил представитель Белого дома.

Предшественник Трампа Барак Обама в одном из выступлений в ООН заявил, что миру угрожают три опасности: запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", а также "российская агрессия" и лихорадка Эбола. За эти нападки Обаму критиковал российский МИД.