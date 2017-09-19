Великобритания намерена сохранить сотрудничество с Европолом после Brexit

ЛОНДОН, 19 сен — РИА Новости. Великобритания после Brexit хотела бы продолжить работать с правоохранительным агентством Евросоюза Europol, однако формат, в котором это было бы возможно, пока не определен и будет обсуждаться на переговорах с Брюсселем, говорится в опубликованной в понедельник концепции нового договора о сотрудничестве в области безопасности после Brexit, который Лондон предложит подписать Брюсселю.

"Британия должна добиться заключения соглашения с Europol, которое предусматривало бы сохранение нынешнего уровня сотрудничества", — говорится в тексте концепции.

Намерение сохранить тесные отношения с Europol, несмотря на Brexit, подтвердил и высокопоставленный источник в одном из профильных британских министерств. "Безопасность граждан является приоритетом для правительства при переговорах. Что касается Europol, то Британия очень ценит сотрудничество с ним, и является одним из главных "поставщиков" информации для баз данных ведомства. Мы надеемся, что сохраним тесные отношения с Europol. На переговорах мы будем добиваться сохранения уровня сотрудничества с Europol и добиваться его расширения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данном этапе можно говорить только о намерении, так как ни формат сотрудничества, ни размер взносов со стороны Британии пока не обсуждались. Вместе с тем, по словам источника, в Лондоне уверены, что по этому вопросу стороны быстро придут к консенсусу.

В настоящее время Europol сотрудничает с рядом стран, не являющимися членами ЕС, в частности, США и Канадой. Будут ли строиться отношения Британии с агентством по такой же схеме, источник пояснить не смог.

"Вопрос взносов будет обсуждаться на переговорах. Если встанет вопрос о британском взносе в адрес европейских агентств, мы готовы его обсуждать. Сейчас Europol финансируется странами-членами ЕС. Мы заинтересованы сохранить сотрудничество. Ключевой вопрос — избежать разрыва в сотрудничестве. Подготовительная работа необходима, но наша задача — избежать перерывов в сотрудничестве", — сказал источник.

"Все вопросы, связанные с сотрудничеством с Europol, будут обсуждаться на предстоящих переговорах. Мы уверены, что участие Британии в работе Europol и других правоохранительных структур ЕС будет выгодно всем сторонам. Тесное сотрудничество соответствует интересам всех", — добавил он.

В новом договоре с ЕС Британия с большой долей вероятности зафиксирует и желание сохранить на своей территории действие программы европейского ордера на арест. Упоминания об этом содержатся в опубликованной концепции. "Европейский ордер на арест крайне полезен для обеих сторон. Мы будем обсуждать его применение на переговорах. Очень надеемся на то, что договоримся о системе экстрадиции. Это важный вопрос, в том числе для наших партнеров. У нас производится много арестов по этому ордеру", — сказал источник.

По словам сотрудника другого профильного министерства, британское правительство не ожидает сложностей при переговорах о новом соглашении с ЕС о сотрудничестве в области безопасности после Brexit. "Мы не начинаем с нулевого уровня, согласование должно пройти достаточно быстро, так как сотрудничество уже идет, мы взаимодействуем на всех уровнях. Нам не придется договариваться с нуля. Мы возьмем за основу те форматы сотрудничества, которые у нас есть, и на этой основе мы заключим новое соглашение. Мы надеемся, что предлагаемая нами концепция послужит хорошей базой для предстоящих переговоров", — сказал чиновник.

"Мы с оптимизмом смотрим на возможность договориться по предлагаемым нами положениям договора. Они выгодны всем", — добавил он, отказавшись отвечать на вопрос о сроках начала переговоров по новому соглашению.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.