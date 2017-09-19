Во время антифашистского марша в Афинах анархисты напали на тележурналистов

АФИНЫ, 19 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Антифашистская демонстрация в годовщину убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса в Афинах завершилась столкновениями анархистов с полицией и нападением на съемочную группу телеканала ΑΝΤ1 ("Антенна"), трое журналистов госпитализированы, сообщает сайт телеканала.

Фиссаса убили в сентябре 2013 года в районе Керацини члены греческой ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги"). Убийство было совершено по политическим мотивам и вызвало общественный резонанс. В ходе расследования выяснилось, что у "Золотой зари" имеются "штурмовые отряды". Судебный процесс до сих пор идет, общественность требует признать "Хриси авги" преступной организацией. Каждый год в годовщину убийства в Афинах проходят массовые антифашистские демонстрации и митинги.

В понедельник митинг и марш состоялись в Керацини, где был убит Фиссас.

Марш проходил спокойно, затем от шествия отделилась группа анархистов, которая стала забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью полицейских. Те ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Во время беспорядков анархисты в масках напали на съемочную группу телеканала ΑΝΤ1, ранения получили корреспондент Христос Мазанитис и два оператора. Они госпитализированы, сообщает телеканал.

Беспорядки произошли и в Салониках, где группа анархистов также напала на полицейских во время антифашистского марша.