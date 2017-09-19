Стала известна вероятная дата переговоров Рябкова и его чилийского коллеги

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и его чилийский коллега Эдгардо Риверос в ноябре в Москве проведут переговоры по широкому спектру вопросов, заявил РИА Новости посол Чили в России Родриго Ньето.

"Предполагается, что мы проведем встречу в ноябре… ориентировочно, думаем, около 15 ноября, но эти даты неожиданно смещаются, в зависимости от повестки дня властей", — заявил Ньето.

Посол объяснил, что речь идет о механизме региональных политических консультаций, которые проводятся один раз в год поочередно в Москве и в Сантьяго.

"В этом механизме политических консультаций анализируется вся программа двусторонних отношений: от торговых, культурных отношений, сотрудничества во всех сферах — науке, технологиях, туристической сферы — все, что есть в повестке дня, пересматривается, совершенствуются документы, происходит обмен идеями, чтобы продвинуться в каждой из этих тем", — отметил посол.