Косачев считает, что ситуация с КНДР находится в порочном замкнутом круге

НЬЮ-ЙОРК, 19 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг Северной Кореи находится в порочном замкнутом круге, при этом и в Пхеньяне, и в Вашингтоне продолжают воспроизводить воинственную риторику, которая не способствует урегулированию, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, который находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Он заявил, что "с большой обеспокоенностью" относится к заявлениям в адрес КНДР, которые исходят из Белого Дома.

"Отношусь с большой обеспокоенностью, так как очевидно, что ситуация находится в порочном замкнутом круге и уводить ее из этого замкнутого круга можно только с обеих сторон. Это как раз тот подход, который предложили совместно Россия и Китай",- сказал Косачев журналистам.

"У меня нет никаких сомнений, что до тех пор пока будет слышна риторика со стороны США и некоторых их союзников о возможности вмешательства во внутренние дела Северной Кореи с целью смены действующего там режима, до тех пор Северная Корея будет прилагать все возможные и невозможные усилия для того, чтобы защититься от внешнего вмешательства, в том числе через разработку орудия массового уничтожения. Я подозреваю, что завтра господин Трамп будет воспроизводить такую же воинственную риторику, которую мы слышим и от северокорейских властей и которая, на мой взгляд, в обоих случаях неприемлема",- добавил сенатор.