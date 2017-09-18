БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Мария Князева. Глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг не исключил присоединения к еврозоне всех стран Восточной Европы, находящихся в Евросоюзе, в течение 10-15 лет, об этом он сказал в интервью эстонскому изданию Aripaev, текст которого размещен на сайте ESM.

Еврозона насчитывает 19 стран, все из них являются членами Евросоюза, в котором всего 28 государств. Все страны ЕС (кроме двух), не применяющие евро, как ожидается, должны войти в еврозону, но лишь после того, как их экономики будут соответствовать определенным критериям. Страны, не пожелавшие переходить на евро, — это Дания и Великобритания. Последняя сейчас находится в процессе отделения от Евросоюза в целом.

"Ни одна страна не будет принуждена к вхождению (в еврозону – ред.) Но лично я ожидаю, что в ближайшие 10-15 лет все страны Восточной Европы, которые еще не в еврозоне, присоединятся (к ней)", — ответил Реглинг на вопрос, касающийся вхождения в валютный блок стран Евросоюза.

В настоящее время в состав еврозоны входят: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Эстония.

Перейти на евро, как ожидается, могут в будущем следующие страны Евросоюза: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Швеция.

Евро должен со временем стать валютой ЕС в целом, заявил ранее еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. С таким мнением согласен и монетарный регулятор валютного блока ЕЦБ, сказал член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре. При этом представители Еврокомиссии отмечали ранее, что никто не будет принуждать государства Евросоюза вступать в еврозону.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на прошлой неделе предложил создать специальный "инструмент", который бы оказывал поддержку, в том числе и финансовую, государствам Евросоюза, которые хотят перейти с национальной валюты на евро.