Глава МИД Индии провела переговоры с коллегами из США и Японии на ГА ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Индии Сушма Сварадж в понедельник обсудила с коллегами из США и Японии Рексом Тиллерсоном и Таро Коно вопросы безопасности морского судоходства и ядерное нераспространение, сообщил МИД Индии.

Трехсторонняя встреча состоялась в Нью-Йорке "на полях" Генеральной ассамблеи ООН.

"Министры подчеркнули необходимость гарантирования свободы навигации, уважения международного права и мирного разрешения споров. В отношении инициатив региональной интеграции была подчеркнута важность того, что они должны базироваться на универсально признаваемых международных нормах, рациональном финансировании и уважении суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Хотя МИД не упоминает конкретные страны и инциденты, которые могли бы обсуждаться в этом контексте, индийские СМИ обращают внимание на то, что все три страны выражали обеспокоенность действиями Китая в Южно-Китайском море и заявляли о возражениях или замечаниях в связи с китайской инициативой региональной интеграции "Один пояс — Один путь".

Также стороны обсудили события на Корейском полуострове. "Министр осудила последние действия КНДР и заявила, что ее (КНДР) связи с распространением (технологий оружия массового уничтожения) должны быть изучены, а причастные привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран также распорядились, чтобы их подчиненные выработали "практические шаги укрепления сотрудничества".