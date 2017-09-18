Глава МИД Индии провела переговоры с коллегами из США и Японии на ГА ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Индии Сушма Сварадж в понедельник обсудила с коллегами из США и Японии Рексом Тиллерсоном и Таро Коно вопросы безопасности морского судоходства и ядерное нераспространение, сообщил МИД Индии.
Трехсторонняя встреча состоялась в Нью-Йорке "на полях" Генеральной ассамблеи ООН.
"Министры подчеркнули необходимость гарантирования свободы навигации, уважения международного права и мирного разрешения споров. В отношении инициатив региональной интеграции была подчеркнута важность того, что они должны базироваться на универсально признаваемых международных нормах, рациональном финансировании и уважении суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также стороны обсудили события на Корейском полуострове. "Министр осудила последние действия КНДР и заявила, что ее (КНДР) связи с распространением (технологий оружия массового уничтожения) должны быть изучены, а причастные привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.
Главы внешнеполитических ведомств трех стран также распорядились, чтобы их подчиненные выработали "практические шаги укрепления сотрудничества".