Тиллерсон стал комментировать информацию о топливе из РФ или КНР для КНДР

ООН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался комментировать утверждения газеты New York Times, что КНДР могла получить ракетное топливо из России или Китая.

"У меня нет никаких комментариев на этот счет", — сказал Тиллерсон журналистам.

Газета заявляла со ссылкой на неназванные источники, что США еще около десяти лет назад беспокоились о возможности получения Северной Кореей топлива на основе нессиметричного диметилгилразина (НДМГ, иначе гептил). По утверждению газеты, США думали, как предотвратить подобные поставки. Доказательств газета не предоставила.

Те источники, которые согласились говорить с газетой под запись, ее выводы не подтвердили. Так, представитель директора национальной разведки США Тимоти Барретт сказал газете, что, по данным американской разведки, КНДР сама способна производить гептил. Отдельные разведывательные службы США и Белый дом от комментариев отказались. Высопокоставленные источники в разведке заявили газете, что не припомнят обсуждения каких-либо поставок топлива или того, как эти поставки предотвратить.

Гептил запрещен к поставке в КНДР резолюциями ООН.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что соблюдает все резолюции Совета безопасности ООН по КНДР.