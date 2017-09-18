Воронков рассказал о задачах новой антитеррористической структуры ООН

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Создание новой структуры ООН по борьбе с терроризмом должно помочь повышению координации мирового сообщества, заявил глава контртеррористического управления ООН замгенсека ООН Владимир Воронков.
Он отметил, что работа в этом направлении началась именно с министерской недели в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.
"Надеюсь, что во время этой министерской недели у меня пройдет много встреч с главами МИД. На сегодняшний день таких встреч запланировано аж 41… Сегодняшняя встреча с Сергеем Лавровым была первой в ряду предстоящих встреч", — добавил Воронков.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 21 июня назначил Воронкова своим заместителем, генсеком созданного контртеррористического управления организации. Новое ведомство, которое возглавил Воронков, занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.