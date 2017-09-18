Воронков рассказал о задачах новой антитеррористической структуры ООН

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Создание новой структуры ООН по борьбе с терроризмом должно помочь повышению координации мирового сообщества, заявил глава контртеррористического управления ООН замгенсека ООН Владимир Воронков.

"Уже сейчас 38 международных организаций и объединений участвуют в этой контртеррористической работе, и эта деятельность координируется. Но ясно, что с созданием нового офиса, с конкретизацией задач этого офиса этот процесс будет происходить еще более интенсивно, потому что в нынешних условиях, когда терроризм давно стал глобальной угрозой, противодействие ему должно быть таким же глобальным и скоординированным. Это одна из главных задач офиса — обеспечить эту координацию прежде всего в структурами ООН, но и за пределами тоже", — сказал Воронков в кулуарах Генассамблеи ООН.

Он отметил, что работа в этом направлении началась именно с министерской недели в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Надеюсь, что во время этой министерской недели у меня пройдет много встреч с главами МИД. На сегодняшний день таких встреч запланировано аж 41… Сегодняшняя встреча с Сергеем Лавровым была первой в ряду предстоящих встреч", — добавил Воронков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 21 июня назначил Воронкова своим заместителем, генсеком созданного контртеррористического управления организации. Новое ведомство, которое возглавил Воронков, занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.