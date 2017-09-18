Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с коллегой из Сьерра-Леоне

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в понедельник на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с коллегой из Сьерра-Леоне Самурой Камарой, на которой предложил обсудить шаги по экономическому взаимодействию.
Лавров отметил близость позиций двух стран в ООН в том, что касается необходимости уважения принципов Устава ООН.
"Надеюсь, очень хороший уровень политического взаимодействия будет содействовать развитию экономического сотрудничества. Обсудим, какие шаги нужно для этого предпринять", — подчеркнул глава МИД РФ.