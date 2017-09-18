Гутерреш заявил о необходимости повышения эффективности ООН

ООН, 18 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о необходимости сделать ООН более эффективной.

"Мы должны быть ловкими, эффективными и гибкими, и мы должны осознавать нашу обязанность соблюдать ценности хартии ООН", — сказал Гутерреш на форуме под председательством президента США Дональда Трампа, посвященном реформированию ООН.

По словам генсека, ему "не дает спать ночью" бюрократия и волокита в ООН. "Мы должны сосредоточиться больше на людях и меньше на бюрократии", — сказал Гутерреш.

Однако же цель ООН, по словам Гутерреша, "служить людям". "Людям, страдающим от нищеты, изолированным, жертвам конфликтов и ущемленным в правах. Реформа ООН — для них", — отметил Гутерреш.

Россия не принимала участие во встрече. Как сказал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, "это неформальная неофициальная встреча, она была организована для группы государств, которые поддерживают документ, подготовленный США". По словам дипломата, РФ поддерживает вопрос о реформе ООН, но выступает с других позиций, нежели США. Также во встрече не принимал участие Китай.