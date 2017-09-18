Гатилов заявил, что взносы в ООН нужно оптимизировать постепенно

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Взносы в ООН нужно оптимизировать, РФ готова участвовать, но нельзя рубить с плеча в вопросе сокращения финансирования программ, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Да, мы считаем, что здесь есть над чем поработать", — сказал Гатилов, оценивая предложения США по поводу пересмотра системы финансирования ООН.

"Но опять же нужно смотреть со всех точек зрения, не рубить те программы, которые работают эффективно, а сосредоточиться на тех, которые действительно устарели, либо их мандат следует пересмотреть в сторону оптимизации. Поэтому с этой точки зрения мы готовы участвовать в этом процессе", — сказал Гатилов.

В понедельник в ООН проходит встреча по реформе организации, предложенной США.

Президент США Дональд Трамп созвал на 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Как ожидается, на ней будет подписана декларация с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу начать эффективную реформу ООН.