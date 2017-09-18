Лавров начал визит в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН и уже провел неформальную встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как считают эксперты, среди приоритетных тем, которые российская делегация может обсудить в ходе работы на сессии, станут эскалация на Корейском полуострове, миротворцы ООН в Донбассе, урегулирование в Сирии, Ливии и в Афганистане.
Общеполитическая дискуссия высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Для участия в ней соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств почти 200 стран.
По традиции насыщенный график
Лавров примет участие в традиционных встречах глав МИД в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, Организацию черноморского экономического сотрудничества, Договор о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Сообщество стран Латинской Америки и Кариб (СЕЛАК), "а также в организуемых на полях Генассамблеи ООН тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам", рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Насыщенной обещает быть и двусторонняя повестка Лаврова, традиционно он проводит на полях Генассамблеи несколько десятков подобных встреч.
Шестая встреча с Тиллерсоном
Переговоры с Тиллерсоном – шестые с начала года — анонсировались экспертами как одна из главных "двусторонок" Лаврова на полях сессии Генассамблеи ООН. Ранее они проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.
Как показывает опыт предыдущих лет, глава МИД России и госсекретарь США могут не ограничиться одной встречей в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк. Однако Джон Керри в бытность главой внешнеполитического ведомства США (2013-2017) никогда не посещал для этих целей территорию российского постпредства.
Контакты Лаврова и Тиллерсона проходят на фоне непрекращающегося конфликта вокруг работы дипломатов России и США. Вашингтон 31 августа объявил о новых ограничениях в деятельности российских представительств, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже на этих объектах прошли обыски, которые американская сторона назвала "осмотром". Москва заявила, что приведет условия работы дипмиссий двух стран к полному паритету, а также обратится в суд для возврата дипсобственности.
Рябков позже пояснил, что приведение условий деятельности диппредставительств США в России "в соответствие с тем, что установлено для наших людей там — это нормальный процесс коррекции". Он добавил, что немедленного дополнительного сокращения числа американских дипломатов ждать пока не стоит, и при этом напомнил о "форе", которую Москва дала Вашингтону в виде включения в "паритетный список" сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что в ходе встречи с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки подробно разъяснил российскую точку зрения. "Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров", — подчеркнул при этом замглавы МИД России. Однако почти одновременно в СМИ появилась информация о том, что Москва не только готова к дальнейшему сокращению числа дипломатов, но может пойти и на другие меры.
Контакт Рябкова и Шеннона в Хельсинки был призван подготовить предстоящие переговоры в Нью-Йорке, чтобы Лавров и Тиллерсон "по итогам направили международному сообществу позитивный сигнал в виде договоренностей о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем". Как рассказал Рябков "позитивные сигналы очень нужны и весьма востребованы по крупным вопросам международной повестки дня — будь то Сирия, ситуация на Корейском полуострове, Украина".
КНДР резолюции нипочем
Одна из самых жестких санкционных резолюций СБ ООН в отношении Пхеньяна (2375) была принята единогласно почти одновременно с началом 72-й сессии Генеральной ассамблеи. Однако уже через несколько дней КНДР совершила очередной пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии и имела расчетную дальность полета, позволяющую достичь острова Гуам, где находится база ВМС США.
О необходимости возобновления шестисторонних переговоров — формата, который не созывался с 2009 года после выхода из него Пхеньяна — говорится и в тексте последней резолюции СБ ООН. К этому же призвали в ходе недавнего телефонного разговора лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель. В Москве при этом обратили внимание на предложение немецкого лидера о переносе опыта переговоров по Ирану на урегулирование корейской проблемы.
В интервью РИА Новости Рябков заявил, что Москва с интересом восприняла эту идею, хотя прямые параллели между ситуациями уже почти невозможны. При этом замминистра отметил, что "любые предложения, которые не воспроизводят порочную логику: санкции — новые провокационные действия Пхеньяна", очень нужны и востребованы.
Эксперты считают показательным комментарий постпреда США при ООН Никки Хейли накануне прибытия Лаврова в Нью-Йорк. По ее словам, США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН. Она заявила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена.
Будет ли прогресс по Сирии
Одной из главных многосторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН может стать обсуждение контактной группы по Сирии — нового формата урегулирования, предложенного Парижем.
"Мы считаем, что важно переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. Вопрос по этой контактной группе и ее формату будет обсуждаться пятью постоянными членами Совета безопасности ООН на следующей неделе в Нью-Йорке", — заявила в интервью РИА Новости новый французский посол в Москве Сильви Берманн. Она также анонсировала планы по проведению встречи главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с Лавровым.
При этом буквально накануне Россия и другие гаранты астанинского процесса — Турция и Иран — смогли добиться прорыва по снижению насилия в Сирии: были окончательно согласованы все четыре зоны деэскалации, в том числе в Идлибе, и приняты документы, регулирующие работу пропускных пунктов и сил контроля за режимом прекращения огня.
США пока официально не комментировали итоги "Астаны-6", однако возможно, в Нью-Йорке госсекретарь и глава МИД России будут говорить о дальнейших шагах после согласования зон деэскалации, предположил российский политолог, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.
"Скорее всего, о каких-то договоренностях широкая публика не узнает. Какие-то отдельные решения практических вопросов — они, конечно, возможны и необходимы, и обе стороны это понимают. Однако я думаю, что это все будет сделано не очень публично и каких-то громких заявлений, каких-то пресс-конференций громких после этих переговоров ожидать не приходится. Пока публичное пространство, прежде всего, к этому не готово", — сказал эксперт РИА Новости.
Другим важным этапом сирийского урегулирования станет представление итогов "Астаны-6" в Совбезе ООН. В воскресенье спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что именно после этих консультаций он намерен объявить дату очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве. Не исключено, что встреча пройдет именно на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будут находиться главы МИД всех стран-членов Совбеза. Сам де Мистура уже подтвердил, что планирует в это время быть на Генассамблее и намерен провести встречи со всеми, кто имеет влияние на процесс урегулирования в Сирии.
Миротворцы в Донбассе
Украинский вопрос и предложение по размещению в Донбассе миротворцев ООН станут, пожалуй, одной из главных "горячих тем" предстоящих общеполитических дебатов на Генассамблее.
Гутерреш, комментируя РИА Новости идею ввода миротворцев, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.
Американская сторона на разных уровнях заявила, что идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, а сами миротворцы должны обладать широким мандатом и действовать не только вдоль линии соприкосновения.
"Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября) в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН в Донбассе", — сообщил Ельченко в комментарии украинской службе "Радио Свобода".
Москва и Киев ранее уже представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев, сейчас ведутся экспертные консультации по текстам документов.
Реформа ООН
Одной из важных тем предстоящей недели высокого уровня станет вопрос реформы ООН.
При этом ранее сообщалось, что обсуждение — в формате встречи Трампа с мировыми лидерами — может состояться 18 сентября. По ее итогам может быть принята декларация, проект которой был ранее предложен президентом США.
Постпред России при ООН Василий Небензя в воскресенье допустил, что Москва не подпишет эту декларацию. Он отметил, что хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".
Небензя подчеркнул, что ООН необходимо реформировать в результате межправительственного процесса, а документ, подготовленный США — декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не инструкция для генерального секретаря организации.
По ее словам, Москва поддерживает реалистичные инициативы по оптимизации деятельности Генассамблеи ООН, а во главу угла ставит отладку рабочих методов, упорядочение перегруженной повестки дня.