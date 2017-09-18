Лавров начал визит в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН и уже провел неформальную встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Рабочая программа министра включает несколько десятков мероприятий. 21 сентября он выступит с трибуны ООН, а на протяжении недели примет участие в традиционных встречах глав МИД в многосторонних и региональных форматах на полях ассамблеи и проведет двусторонние переговоры, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Первая двухсторонка — неформальная встреча с Тиллерсоном — состоялась сразу по прибытии Лаврова в Нью-Йорк в ночь на понедельник.

Как считают эксперты, среди приоритетных тем, которые российская делегация может обсудить в ходе работы на сессии, станут эскалация на Корейском полуострове, миротворцы ООН в Донбассе, урегулирование в Сирии, Ливии и в Афганистане.

Общеполитическая дискуссия высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Для участия в ней соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств почти 200 стран.

По традиции насыщенный график

Лавров примет участие в традиционных встречах глав МИД в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, Организацию черноморского экономического сотрудничества, Договор о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Сообщество стран Латинской Америки и Кариб (СЕЛАК), "а также в организуемых на полях Генассамблеи ООН тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам", рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

На прошедшей неделе сам Лавров анонсировал возможность проведения на полях Генассамблеи нескольких мероприятий по Ливии. Иранские СМИ в воскресенье сообщили о возможности проведения в Нью-Йорке консультаций "шестерки" посредников и делегации Ирана. Запланирована и первая с момента смены руководства Белого дома встреча спецпредставителей России и США по Афганистану.

Насыщенной обещает быть и двусторонняя повестка Лаврова, традиционно он проводит на полях Генассамблеи несколько десятков подобных встреч.

Шестая встреча с Тиллерсоном

Переговоры с Тиллерсоном – шестые с начала года — анонсировались экспертами как одна из главных "двусторонок" Лаврова на полях сессии Генассамблеи ООН. Ранее они проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.

Неформальная встреча, инициированная американской стороной, состоялась в российском постпредстве сразу по прилете Лаврова в Нью-Йорк и продлилась около 45 минут. Как сообщила Захарова, министры обсудили взаимодействие по Сирии и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей.

Как показывает опыт предыдущих лет, глава МИД России и госсекретарь США могут не ограничиться одной встречей в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк. Однако Джон Керри в бытность главой внешнеполитического ведомства США (2013-2017) никогда не посещал для этих целей территорию российского постпредства.

Контакты Лаврова и Тиллерсона проходят на фоне непрекращающегося конфликта вокруг работы дипломатов России и США. Вашингтон 31 августа объявил о новых ограничениях в деятельности российских представительств, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже на этих объектах прошли обыски, которые американская сторона назвала "осмотром". Москва заявила, что приведет условия работы дипмиссий двух стран к полному паритету, а также обратится в суд для возврата дипсобственности.

Рябков позже пояснил, что приведение условий деятельности диппредставительств США в России "в соответствие с тем, что установлено для наших людей там — это нормальный процесс коррекции". Он добавил, что немедленного дополнительного сокращения числа американских дипломатов ждать пока не стоит, и при этом напомнил о "форе", которую Москва дала Вашингтону в виде включения в "паритетный список" сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке.

"Но эту фору можно забрать, если последуют новые враждебные и возмутительные действия, подобные тем, что произошли по генеральному консульству РФ в Сан-Франциско и торговому представительству в Вашингтоне", — сказал Рябков.

Он отметил, что в ходе встречи с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки подробно разъяснил российскую точку зрения. "Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров", — подчеркнул при этом замглавы МИД России. Однако почти одновременно в СМИ появилась информация о том, что Москва не только готова к дальнейшему сокращению числа дипломатов, но может пойти и на другие меры.

Контакт Рябкова и Шеннона в Хельсинки был призван подготовить предстоящие переговоры в Нью-Йорке, чтобы Лавров и Тиллерсон "по итогам направили международному сообществу позитивный сигнал в виде договоренностей о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем". Как рассказал Рябков "позитивные сигналы очень нужны и весьма востребованы по крупным вопросам международной повестки дня — будь то Сирия, ситуация на Корейском полуострове, Украина".

КНДР резолюции нипочем

Одна из самых жестких санкционных резолюций СБ ООН в отношении Пхеньяна (2375) была принята единогласно почти одновременно с началом 72-й сессии Генеральной ассамблеи. Однако уже через несколько дней КНДР совершила очередной пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии и имела расчетную дальность полета, позволяющую достичь острова Гуам, где находится база ВМС США.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что процесс создания северокорейских ядерных сил практически завершен. В пятницу СБ ООН на внеочередном заседании вновь осудил действия Пхеньяна, Вашингтон призвал к выстраиванию "единого фронта" для укрепления международной безопасности, а Москва подчеркнула важность скорейшего начала "значимых переговоров" по урегулированию ситуации.

О необходимости возобновления шестисторонних переговоров — формата, который не созывался с 2009 года после выхода из него Пхеньяна — говорится и в тексте последней резолюции СБ ООН. К этому же призвали в ходе недавнего телефонного разговора лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель. В Москве при этом обратили внимание на предложение немецкого лидера о переносе опыта переговоров по Ирану на урегулирование корейской проблемы.

В интервью РИА Новости Рябков заявил, что Москва с интересом восприняла эту идею, хотя прямые параллели между ситуациями уже почти невозможны. При этом замминистра отметил, что "любые предложения, которые не воспроизводят порочную логику: санкции — новые провокационные действия Пхеньяна", очень нужны и востребованы.

Не исключено, что эти "любые предложения" могут быть озвучены в ходе двусторонних встреч Лаврова с партнерами. Глава российского МИД ранее высказал мнение о том, что Гутерреш может быть подключен к посредничеству в рамках решения проблемы Корейского полуострова, и "это будет небесполезно". Сам Гутерреш в интервью РИА Новости отметил, что он "в распоряжении Совбеза", который и должен определить "какие политические инициативы должна предпринять ООН".

Эксперты считают показательным комментарий постпреда США при ООН Никки Хейли накануне прибытия Лаврова в Нью-Йорк. По ее словам, США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН. Она заявила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена.

Будет ли прогресс по Сирии

Одной из главных многосторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН может стать обсуждение контактной группы по Сирии — нового формата урегулирования, предложенного Парижем.

"Мы считаем, что важно переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. Вопрос по этой контактной группе и ее формату будет обсуждаться пятью постоянными членами Совета безопасности ООН на следующей неделе в Нью-Йорке", — заявила в интервью РИА Новости новый французский посол в Москве Сильви Берманн. Она также анонсировала планы по проведению встречи главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с Лавровым.

При этом буквально накануне Россия и другие гаранты астанинского процесса — Турция и Иран — смогли добиться прорыва по снижению насилия в Сирии: были окончательно согласованы все четыре зоны деэскалации, в том числе в Идлибе, и приняты документы, регулирующие работу пропускных пунктов и сил контроля за режимом прекращения огня.

США пока официально не комментировали итоги "Астаны-6", однако возможно, в Нью-Йорке госсекретарь и глава МИД России будут говорить о дальнейших шагах после согласования зон деэскалации, предположил российский политолог, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.

"Скорее всего, о каких-то договоренностях широкая публика не узнает. Какие-то отдельные решения практических вопросов — они, конечно, возможны и необходимы, и обе стороны это понимают. Однако я думаю, что это все будет сделано не очень публично и каких-то громких заявлений, каких-то пресс-конференций громких после этих переговоров ожидать не приходится. Пока публичное пространство, прежде всего, к этому не готово", — сказал эксперт РИА Новости.

Не исключено, что Лавров и Тиллерсон также обсудят ситуацию в Дейр-эз-Зоре. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в субботу обвинила Россию в удару по позициям арабско-курдских отрядов SDF. Минобороны России заявило, что американским партнерам заранее сообщили границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре.

Другим важным этапом сирийского урегулирования станет представление итогов "Астаны-6" в Совбезе ООН. В воскресенье спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что именно после этих консультаций он намерен объявить дату очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве. Не исключено, что встреча пройдет именно на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будут находиться главы МИД всех стран-членов Совбеза. Сам де Мистура уже подтвердил, что планирует в это время быть на Генассамблее и намерен провести встречи со всеми, кто имеет влияние на процесс урегулирования в Сирии.

Миротворцы в Донбассе

Украинский вопрос и предложение по размещению в Донбассе миротворцев ООН станут, пожалуй, одной из главных "горячих тем" предстоящих общеполитических дебатов на Генассамблее.

Путин в начале сентября заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Гутерреш, комментируя РИА Новости идею ввода миротворцев, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Американская сторона на разных уровнях заявила, что идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, а сами миротворцы должны обладать широким мандатом и действовать не только вдоль линии соприкосновения.

Официальный Киев также настаивает, что миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что президент страны Петр Порошенко поднимет вопрос о миротворцах в Донбассе 20 сентября, во время выступления в Совете Безопасности ООН.

"Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября) в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН в Донбассе", — сообщил Ельченко в комментарии украинской службе "Радио Свобода".

Москва и Киев ранее уже представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев, сейчас ведутся экспертные консультации по текстам документов.

Реформа ООН

Эксперты в свою очередь обращают внимание на то, что, помимо выступления в рамках Генассамблеи ООН, Порошенко будет иметь возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями американской администрации, в том числе Пентагона. Эти контакты могут оказать влияние на обсуждение "миротворческого вопроса" уже с другими партнерами Киева по "нормандскому формату" — Россией, Францией, Германией.

Одной из важных тем предстоящей недели высокого уровня станет вопрос реформы ООН.

В пятницу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Трамп намерен обсудить реформирование ООН на Генассамблее. Макмастер отметил, что ООН обладает огромным потенциалом, однако его следует использовать "более эффективно".

При этом ранее сообщалось, что обсуждение — в формате встречи Трампа с мировыми лидерами — может состояться 18 сентября. По ее итогам может быть принята декларация, проект которой был ранее предложен президентом США.

Постпред России при ООН Василий Небензя в воскресенье допустил, что Москва не подпишет эту декларацию. Он отметил, что хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".

Небензя подчеркнул, что ООН необходимо реформировать в результате межправительственного процесса, а документ, подготовленный США — декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не инструкция для генерального секретаря организации.

Захарова напомнила, что Россия, поддерживая идею реформы, выступает за "адаптацию организации к современным реалиям при сохранении межправительственной природы ООН и безоговорочном соблюдении заложенного в Устав принципа разделения полномочий между ее главными органами".

По ее словам, Москва поддерживает реалистичные инициативы по оптимизации деятельности Генассамблеи ООН, а во главу угла ставит отладку рабочих методов, упорядочение перегруженной повестки дня.