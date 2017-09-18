Министр транспорта Ирака планирует встретиться с российским коллегой

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр транспорта Ирака Казем аль-Хамами заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Максимом Соколовым во вторник и обсудить подготовку пилотов для иракских авиалиний.

"Возможно, встреча состоится завтра", — сказал собеседник агентства.

"Я обсужу с господином Соколовым вопрос принятия в академию авиации группы иракских студентов, чтобы те обучались за счет иракского министерства транспорта и получили звание капитана воздушного судна", — заявил министр.

По его словам, обучение предполагается проводить в России, конкретный город определит российская сторона. "У нас есть желание и готовность, а также финансы. Мы надеемся, что российская сторона откроет нам свое сердце", — сказал он.

Аль-Хамами с делегацией прибыл в Москву в воскресенье на борту самолета, который впервые за 13 лет совершил прямой рейс из Багдада.