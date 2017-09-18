Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР. Архивное фото

Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция считает санкции единственным возможным подходом к КНДР в связи с ракетными пусками, передает агентство Франс Пресс.

"Это не требует военных действий", — заявил Ле Дриан "на полях" Генассамблеи ООН. Он отметил, что "единственный возможный подход" — оказывать санкционное давление.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.