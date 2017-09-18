В Австрии пожилого россиянина осудили за назойливое ухаживание за женщиной

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Суд в Австрии приговорил к трем месяцам тюрьмы условно пожилого выходца из России, который преследовал австрийку на 20 лет младше него с требованием выйти замуж, пишет портал oe24.
Как сообщила в суде потерпевшая, мужчина практически ежедневно писал ей смс и звонил, делая комплименты и предлагая заняться воспитанием его сына. Однако подсудимый заявил, что слишком стар для подобных действий.
Суд приговорил пожилого "ловеласа" к трем месяцам лишения свободы условно за преследование потерпевшей.