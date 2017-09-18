Кабмин Киргизии соберет срочное совещание в связи со скандалом вокруг ГЭС

БИШКЕК, 18 сен – РИА Новости. Премьер Киргизии собирает срочное совещание в связи с заявлением главы чешской компании Liglass Trading о невозможности выполнить в срок условия соглашения по строительству Верхненарынского каскада ГЭС, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского кабмина.

В июле 2017 года занимавший в то время пост премьера республики Сооронбай Жээнбеков подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading, которая взяла на себя обязательства по возобновлению строительства Верхненарынского каскада ГЭС, начатого Киргизией совместно с российской "Русгидро". В 2016 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, после чего компания "Русгидро" заявила о намерении обратиться в международный арбитраж. Соглашение с чехами предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг Киргизии перед российским инвестором в размере 37 миллионов долларов. Однако в понедельник глава компании Михаил Смелик сообщил, что компания не в состоянии выполнить это условие в срок.

"Восемнадцатого сентября в кабинете премьер-министра Кыргызской Республики пройдет совещание по Liglass Trading", — сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

По мнению киргизских экспертов, выяснившиеся в понедельник обстоятельства могут стать серьезным ударом как по новому кабинету министров Киргизии, возглавляемому Сапаром Исаковым, так и по экс-премьеру Жээнебекову, баллотирующемуся на пост президента страны от партии власти на предстоящих 15 октября выборах.

Как сообщили чешские СМИ, компания, вошедшая в крупный энергетический проект в Киргизии, не имеет соответствующего опыта строительства. По данным СМИ, МИД Киргизии предоставил неблагоприятное заключение о предполагаемом инвесторе, и скандальный контракт был заключен экс-премьером, несмотря на это мнение.