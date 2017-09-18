Генштаб Белоруссии наградил российских военных-участников "Запада-2017"

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ (Белоруссия), 18 сен — РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев наградил российских военнослужащих-участников учений "Запад-2017", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Российские военнослужащие – участники совместного стратегического учения "Запад-2017" получили памятные нагрудные знаки "За отличие в учении" министерства обороны Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время посещения пункта управления подразделениями танковой армии ЗВО на полигоне Борисовский Белоконев похвалил организацию всех видов связи, охрану и оборону объекта. Белорусский военачальник вручил памятные нагрудные знаки "За отличие в учении" и ценные подарки наиболее отличившимся в ходе учения российским военнослужащим.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Их первый этап завершился 16 сентября. В ходе второго этапа, 17-20 сентября, на полигонах России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря с силами региональной группировки будут отработаны действия по ведению маневренной обороны, переходу в наступление и завершению разгрома противника. Основные розыгрыши практических действий в рамках "Запада" будут проведены 18 сентября на полигоне "Лужский" в Ленинградской области и 20 сентября на полигоне "Борисовский" в Белоруссии. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.