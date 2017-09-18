Глава МИД Косово выступил за наказание албанских военных преступников

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Вице-премьер и министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли предложил судить косовских албанцев, виновных в военных преступлениях в ходе конфликта с властями Сербии 1998-1999 годов.
В понедельник он сообщил, что ожидает от сформированного в Гааге Специального международного суда по военным преступлениям в Косово обвинительных актов. В начале июля представители суда заявили, что орган, называемый также судом по преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК) готов к работе.Радио и телевидение Косово (РТК).
При этом Пацолли выразил сомнение, что Специальный суд будет выдвигать обвинения против тех косовско-албанских политиков, процессы над которыми уже прошли в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), как например оправданный МТБЮ премьер непризнанного государства Рамуш Харадинай.
Среди вероятных обвиняемых СМИ региона называли множество представителей нынешнего руководства самопровозглашенной республики. Глава Косово Хашим Тачи, премьер Рамуш Харадинай, глава парламентской "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей коалиции, являются ветеранами ОАК и считаются в Сербии военными преступниками.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.