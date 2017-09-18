Глава МИД Косово выступил за наказание албанских военных преступников

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Вице-премьер и министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли предложил судить косовских албанцев, виновных в военных преступлениях в ходе конфликта с властями Сербии 1998-1999 годов.

Миллиардер и экс-президент самопровозглашенной республики Пацолли вступил в коалицию бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) во главе с Рамушем Харадинаем и после избрания парламентским большинством правительства 9 сентября получил посты замглавы правительства и главы дипломатического ведомства.

В понедельник он сообщил, что ожидает от сформированного в Гааге Специального международного суда по военным преступлениям в Косово обвинительных актов. В начале июля представители суда заявили, что орган, называемый также судом по преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК) готов к работе.

"Хорошо бы иметь обвинения против тех, кто действительно совершал военные преступления. Были и виновные в этом албанцы. За это они должны быть наказаны", — цитирует главу МИД Радио и телевидение Косово (РТК).

При этом Пацолли выразил сомнение, что Специальный суд будет выдвигать обвинения против тех косовско-албанских политиков, процессы над которыми уже прошли в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), как например оправданный МТБЮ премьер непризнанного государства Рамуш Харадинай.

"Некоторые сейчас в тюрьмах в Европе, а есть и те, кто уже освобожден, вернулся и делает свое дело на благо страны", — приводит телеканал слова министра.

Среди вероятных обвиняемых СМИ региона называли множество представителей нынешнего руководства самопровозглашенной республики. Глава Косово Хашим Тачи, премьер Рамуш Харадинай, глава парламентской "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей коалиции, являются ветеранами ОАК и считаются в Сербии военными преступниками.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.