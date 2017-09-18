На таджикско-афганской границе уничтожили двух накрокурьеров

ДУШАНБЕ, 18 сен – РИА Новости. Два вооруженных наркокурьера уничтожены на таджикско-афганской границе в минувшие выходные, изъято 64 килограмма наркотиков, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-центра Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

"Первое боестолкновение произошло на одной из застав Пянджского погранотряда, когда пограничный наряд совместно с сотрудниками милиции обнаружили перешедших на таджикскую сторону нарушителей из Афганистана, которые на команду "Стой" сразу начали стрелять", — сказал он.

По его словам, в ходе боя один нарушитель был уничтожен, остальные (не менее трех человек), пользуясь темнотой, скрылись на сопредельной территории. "В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 50 килограмм каннабиса, один автомат Калашникова, пять магазинов к нему, 81 патрон и две гранаты Ф-1", — сообщил Улугходжаев.

"Еще один бой с вооруженными нарушителями произошел в приграничном районе Хамадони, когда по оперативной информации пограничники и сотрудники Агентства по контролю за наркотиками остановили двигающуюся на территорию Таджикистана группу вооруженных нарушителей", — сообщил глава пресс-центра.

По его словам, во время боестолкновения один нарушитель границы был уничтожен, остальные смогли уйти от преследования на территорию Афганистана. "На месте происшествия были обнаружены 13 килограммов опия, один килограмм гашиша, один автомат Калашникова, пять магазинов к нему, 132 патрона и один подствольник", — добавил Улугходжаев.

С начала года на границе двух стран были уничтожены 15 вооруженных нарушителей из Афганистана.