На таджикско-афганской границе уничтожили двух накрокурьеров

ДУШАНБЕ, 18 сен – РИА Новости. Два вооруженных наркокурьера уничтожены на таджикско-афганской границе в минувшие выходные, изъято 64 килограмма наркотиков, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-центра Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.
По его словам, в ходе боя один нарушитель был уничтожен, остальные (не менее трех человек), пользуясь темнотой, скрылись на сопредельной территории. "В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 50 килограмм каннабиса, один автомат Калашникова, пять магазинов к нему, 81 патрон и две гранаты Ф-1", — сообщил Улугходжаев.
По его словам, во время боестолкновения один нарушитель границы был уничтожен, остальные смогли уйти от преследования на территорию Афганистана. "На месте происшествия были обнаружены 13 килограммов опия, один килограмм гашиша, один автомат Калашникова, пять магазинов к нему, 132 патрона и один подствольник", — добавил Улугходжаев.
С начала года на границе двух стран были уничтожены 15 вооруженных нарушителей из Афганистана.