Британия после Brexit хочет сотрудничать с ЕС в сфере борьбы с терроризмом

ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit намерена расширить сотрудничество с ЕС в правоохранительной области, активизировав обмен информацией, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорится в концепции нового соглашения, которое Лондон предложит подписать Брюсселю.

"Великобритания рассчитывает на будущее партнерство с ЕС, которое позволило бы сторонам продолжить и даже интенсифицировать сотрудничество в борьбе с преступностью и, в частности, терроризмом. Британия рассчитывает, что в финальной версии соглашения о выходе из ЕС, необходимо отразить то, как Британия и Евросоюз будут сотрудничать в этой области в будущем", — отмечается в концепции, опубликованной правительством в понедельник.

Британия также не хочет допустить перерывов в сотрудничестве и считает, что взаимодействие сторон по нынешним стандартам, законам и в нынешних форматах должно быть сразу же после выхода из ЕС продолжено на основе новой британской законодательной базы. Параллельно с переговорами о Brexit Лондон предлагает Брюсселю заключить "переходное соглашение" о содействии в борьбе с преступностью.

"Сотрудничество после выхода из ЕС будет продолжено на основе новой законодательной базы. Однако, двигаясь к заключению нового соглашения, необходимо обеспечить недопустимость перерывов во взаимодействии. Наше цель — как можно скорее заключить новое соглашение, но целью является также исключить неопределенность в правовой сфере во время переходного периода, если таковой понадобится… Необходимо обсудить переходное соглашение о будущем сотрудничестве Британии и ЕС, которое бы действовало в то время, как продвигались бы переговоры", — отмечается в документе.

В практической части концепция предусматривает в первую очередь активизацию обмена информацией об угрозах, преступлениях и розыске. Критически важным Британия считает не допустить прекращения в работе европейской системы обмена данными, к которой уже подключено Соединенное Королевство как член ЕС.

"Следствие и прокуратура получают большое преимущество, используя системы передачи информации для сбора улик, арестов и перемещения подозреваемых и преступников, а также для наложения и взыскания штрафов. В ЕС внедрена система автоматического распространения следственной информации, которая работает с момента начала расследования и вплоть до наказания или заключения злоумышленника", — отмечается в документе.

Правительство отмечает, что хотело бы сохранить доступ к этой системе, особенно в условиях растущей террористической угрозы.