Депутат предположил, зачем Порошенко едет на ГА ООН

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Украины Петро Порошенко на Генассамблее ООН будет стремиться отсрочить свой неизбежный крах, успеть получить финансирование и оружие для продолжения войны на Украине, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбассе.

"Не стоит рассчитывать на внезапное раскаяние господина Порошенко и тех, кто его поддерживает в Вашингтоне, тем более накануне выступления Порошенко на Генассамблее ООН, где он намеревается фонтанировать очередными псевдомиротворческими идеями о "деокупации" Крыма и бредовым намерением сделать "голубых касок" ООН пограничниками на границе с Россией", — цитирует Железняка его пресс-служба.

При этом политик отметил, что отказ представителей США и Украины обсуждать российский вариант резолюции по миротворческой миссии ООН на Донбассе не удивляет.

"Грядущий спектакль Порошенко в Нью-Йорке перед американскими властными элитами будет направлен на попытку отсрочить свой неизбежный крах, успеть получить очередные финансовые подачки и оружие для продолжения войны против народа Донбасса", — считает депутат.

Российский парламентарий подчеркнул при этом, что российская позиция о введении на линии противостояния Украины и Донбасса войск ООН в первую очередь исходит из необходимости прекращения военных действий, соблюдения прав и интересов людей, проживающих на этой территории, в "украинскую власть судьбы людей не интересует".

"От любых здравых миротворческих идей, инициированных Россией, Порошенко бегает, рассчитывая на покровительство антироссийски настроенной части американского истеблишмента. Потому наивно ожидать от украинской власти каких-либо трезвых и ответственных инициатив по разрешению конфликта на Донбассе", — подытожил депутат.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.