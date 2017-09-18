Представитель премьер-министра Великобритании выступил в защиту главы МИД

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подчеркнул, что кабинет министров един в своей поддержке предложенного Мэй плана по Brexit.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон подвергся резкой критике со стороны коллег по кабинету министров, обвинивших его в превышении полномочий. Первым поводом к открытой критике послужила статья министра в Daily Telegraph, в которой Джонсон заявил, что Британия должна выплатить за свой выход из ЕС не больше того, что "она должна", и не должна платить ничего за доступ к единому рынку после Brexit. Также в статье он повторил обещание, что после Brexit Национальная служба здравоохранения будет получать дополнительно по 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю. На это ему ответил в открытом письме глава Управления статистики сэр Дэвид Норгроув, обвинивший Джонсона в "злоупотреблении официальной статистикой".

"Взгляды министра иностранных дел хорошо известны, он выразил их во время кампании в преддверии референдума. Но что важно – это что министр иностранных дел и кабинет едины в своей поддержке правительственного плана по Brexit", — сказал представитель Мэй.