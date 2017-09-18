Фонд Доктора Лизы привезет в Россию на лечение группу детей из Донбасса

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" привезет на лечение в Россию 15 тяжелобольных детей из Донбасса, во вторник их доставят в медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Мы привезем пятнадцать детей, это дети с офтальмологическими заболеваниями, пороками сердца, онкологией", — рассказала Авилова.

Фонд совместно с МЧС и Минздравом России во вторник доставит маленьких пациентов в российские медучреждения.

"Дети поедут в петербургские и московские лечебные учреждения", — сообщила представитель фонда.

Она отметила, что в этот раз лечение девяти детей из этой группы организовано за счет спонсорских средств, которые удалось найти. В том числе, свою помощь фонду предложила республика Хакасия, рассказала Авилова.

"Глава республики Виктор Михайлович Зимин и жители республики, народ Хакасии, подключился, они собирали средства, и вот на эти средства многие из этих детей будут лечиться в Москве и Петербурге", — сказала она.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".