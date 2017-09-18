Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 8 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, рабочая программа министра на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня. Лавров выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав МИД в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи, а также проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Встречу с госсекретарем ранее подтвердили замглавы МИД России Сергей Рябков и госдепартамент США.