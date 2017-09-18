В ООН заявили о необходимости в помощи США для программ по беженцам

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Помощь США для программ ООН по беженцам является жизненно необходимой, заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, вместе с которым перед переговорами вышел к журналистам. Стенограмму распространила пресс-служба госдепартамента.

Гранди спросили, сможет ли его ведомство выполнять свои нынешние задачи, если США сократят свои финансовые обязательств в отношении помощи беженцам.

"Я бы сказал, нет. Помощь США жизненно необходима, чтобы мы могли поддерживать беженцев по всему миру и находить решения в их ситуациях", — сказал Гранди.