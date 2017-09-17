В Словакии в ДТП с автобусом погибли четыре человека

ПРАГА, 17 сен — РИА Новости, Александр Куранов. Автобус с польскими номерами и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье вечером неподалеку от города Шáги на юге Словакии, вблизи границы с Венгрией, погибли находившиеся в автомобиле супруги и двое их детей в возрасте до 5 лет, сообщила журналистам представитель краевой полиции Рената Чугакова.

"Легковой автомобиль после столкновения с польским автобусом загорелся. Погибли все находившиеся в нем пассажиры — двое родителей и их маленькие дети в возрасте до пяти лет. На месте происшествия находятся пожарные, медики и полицейские", — сказала Чугакова.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.