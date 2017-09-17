В американском городе Батон Руж улицу залило кровью

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В американском городе Батон Руж (штат Луизиана) кровь и формальдегид из бюро ритуальных услуг просочились на городскую улицу, буквально превратив ее в декорации к фильмам ужасов, пишет местное издание theadvocate.com.

Photos show blood leaking from ground behind Baton Rouge funeral home https://t.co/08z5kinrfz — WBRZ News (@WBRZ) 15 сентября 2017 г.

​На место утечки направились инспектор по обслуживанию канализационных сетей и специалист по защите окружающей среды.

Городские власти считают, что руководство похоронной конторы не соблюдало правила техники безопасности, из-за чего в канализации возник засор, жидкость вылилась на газон и растеклась по улице.