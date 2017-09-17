В ресторане в Баварии произошла стрельба

БЕРЛИН, 17 сен – РИА Новости. Баварская полиция задержала в городе Траунройт (Traunreut) мужчину, который подозревается в стрельбе в ресторане, в результате которой два человека скончались, еще двое тяжело ранены, сообщил в воскресенье представитель правоохранительного ведомства.

#Traunreut in Oberbayern — Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Pub:https://t.co/ghJhQu1cbT — Der Tagesspiegel (@tagesspiegel) 17 сентября 2017 г.

"Мы находимся в самом начале следствия", — заявил полицейский, отказавшись назвать причины инцидента. По предварительным данным, убийца пришел в ресторан в субботу около 22.30 (23.30 мск), он был вооружен и открыл огонь, в результате стрельбы двое мужчин погибли на месте. Тяжело ранены две женщины, но их состояние стабильно, сообщил представитель полиции.

Жители домов рядом с рестораном услышали выстрелы и вызвали полицию. Предполагаемый преступник был задержан недалеко от места ЧП в результате спецоперации, к которой был привлечен полицейский вертолет. Следствие ведет прокуратура Траунройта и уголовная полиция.

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