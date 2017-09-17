Президент Узбекистана примет участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН

ТАШКЕНТ, 17 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18-20 сентября посетит США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН, а также проведет в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, Мирзиеев в рамках пребывания в Нью-Йорке встретится и проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, лидерами стран, прибывшими на Генассамблею ООН.
Семьдесят вторая сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Общеполитическая дискуссия высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 25 сентября. Для участия в ней соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств почти 200 стран.