В Вашингтоне прошли митинги сторонников и противников Трампа

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Митинги сторонников и противников президента США Дональда Трампа прошли в субботу в Вашингтоне.

Сторонники американского лидера назвали свою акцию "Матерью всех демонстраций". На странице в Facebook они назвали себя патриотами, которые "поддерживают американские ценности, культуру, традиции и, конечно, американского президента Дональда Трампа". "Речь идет о том, чтобы Америка была первой, о защите и поддержке президента, конституции, блага и всех, кто их защищает", — отметили они.

Изначально планировалось, что в демонстрации примут участие несколько тысяч человек. На деле все ограничилось сотнями. Они прошли по центральному бульвару Вашингтона — Национальному моллу, который простирается от здания конгресса США до монумента президенту Аврааму Линкольну.

Люди несли транспаранты в поддержку Трампа и флаги с изображением американского флага и символа страны — белоголового орлана, а также лозунги "Горд быть американцем".

Между тем, как сообщила вашингтонская полиция, около двух десятков манифестантов собрались у Белого дома. Они требовали "защитить американскую демократию" и провести расследование по так называемому вмешательству РФ в президентские выборы в США.

Сам Трамп во время этих митингов в Вашингтоне отсутствовал. На выходные он уехал в свое владение в штате Нью-Джерси.