В Вашингтоне прошли митинги сторонников и противников Трампа

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Митинги сторонников и противников президента США Дональда Трампа прошли в субботу в Вашингтоне.
Изначально планировалось, что в демонстрации примут участие несколько тысяч человек. На деле все ограничилось сотнями. Они прошли по центральному бульвару Вашингтона — Национальному моллу, который простирается от здания конгресса США до монумента президенту Аврааму Линкольну.
Между тем, как сообщила вашингтонская полиция, около двух десятков манифестантов собрались у Белого дома. Они требовали "защитить американскую демократию" и провести расследование по так называемому вмешательству РФ в президентские выборы в США.
Сам Трамп во время этих митингов в Вашингтоне отсутствовал. На выходные он уехал в свое владение в штате Нью-Джерси.