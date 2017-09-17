МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британское правительство должно признать, что в некоторых вопросах страна сильно нуждается в ЕС, и именно Великобритании, а не Евросоюзу, необходимо выдвигать "конкретные предложения" по Brexit, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.
На следующей неделе в пятницу британский премьер Тереза Мэй выступит во Флоренции с речью, посвященной выходу страны из Евросоюза. Как пишет газета, Таяни считает, что эту речь Мэй необходимо использовать для того, чтобы рассказать, насколько сильно ее страна нуждается в сотрудничестве с Евросоюзом, а также выдвинуть "конкретные предложения" по защите прав граждан ЕС, решению вопроса границ Северной Ирландии и урегулированию счета за Brexit.
По мнению лидера социалистической группы Европарламента и его экс-председателя Джанни Питтелла, также беседовавшего с изданием, британская сторона до настоящего времени демонстрировала неспособность должным образом вести переговоры по Brexit. Предстоящая флорентийская речь Мэй должна представить изменения в подходе к переговорам.
"Самое время для Мэй представить четкую позицию и стратегию по Brexit (не только) европейской команде переговорщиков, но особенно британским гражданам и бизнесу, которые рискуют заплатить высочайшую цену за некомпетентность, которую до настоящего времени демонстрировало британское правительство", — цитирует издание политика.
Ранее официальный представитель канцелярии премьера сообщил, что очередной раунд переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из союза начнется 25 сентября. Третий раунд технических переговоров об условиях Brexit прошел в начале сентября, на нем не было достигнуто прогресса.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.