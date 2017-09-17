МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британское правительство должно признать, что в некоторых вопросах страна сильно нуждается в ЕС, и именно Великобритании, а не Евросоюзу, необходимо выдвигать "конкретные предложения" по Brexit, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Британское правительство должно решить, какие отношения оно хочет поддерживать с ЕС, и в некоторых кругах признать, что Британия нуждается в ЕС больше, чем об этом рассказывается внутри страны", — заявил Таяни в интервью газете Independent

На следующей неделе в пятницу британский премьер Тереза Мэй выступит во Флоренции с речью, посвященной выходу страны из Евросоюза. Как пишет газета, Таяни считает, что эту речь Мэй необходимо использовать для того, чтобы рассказать, насколько сильно ее страна нуждается в сотрудничестве с Евросоюзом, а также выдвинуть "конкретные предложения" по защите прав граждан ЕС, решению вопроса границ Северной Ирландии и урегулированию счета за Brexit.

"Я принимаю решение Великобритании выйти (из ЕС), и я бы хотел, чтобы мы поддерживали близкие отношения после Brexit, однако именно британские участники переговоров должны выдвигать конкретные предложения, а не наоборот", — заключил политик.

По мнению лидера социалистической группы Европарламента и его экс-председателя Джанни Питтелла, также беседовавшего с изданием, британская сторона до настоящего времени демонстрировала неспособность должным образом вести переговоры по Brexit. Предстоящая флорентийская речь Мэй должна представить изменения в подходе к переговорам.

"Самое время для Мэй представить четкую позицию и стратегию по Brexit (не только) европейской команде переговорщиков, но особенно британским гражданам и бизнесу, которые рискуют заплатить высочайшую цену за некомпетентность, которую до настоящего времени демонстрировало британское правительство", — цитирует издание политика.

Ранее газета Guardian сообщила, что 22 сентября Мэй выступит во Флоренции с речью, посвященной выходу страны из Евросоюза, и подчеркнет стремление Лондона достичь особых партнерских отношений с ЕС. Как заявил официальный представитель премьера, в своей речи Мэй расскажет о том, как проходит процесс переговоров о выходе Британии из ЕС и подчеркнет стремление правительства достичь глубокого и особого сотрудничества с Европейским союзом после Brexit.

Ранее официальный представитель канцелярии премьера сообщил, что очередной раунд переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из союза начнется 25 сентября. Третий раунд технических переговоров об условиях Brexit прошел в начале сентября, на нем не было достигнуто прогресса.

На предстоящих переговорах Британия передаст ЕС для обсуждения внешнеполитическую стратегию, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза. В стратегии, которую планируется обсудить 27 сентября, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.