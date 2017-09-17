Эд Ширан вслед за U2 отменил концерт в Сент-Луисе после протестов в городе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан по соображениям безопасности отменил воскресное шоу в американском Сент-Луисе после протестов в городе, сообщается в заявлении концертного организатора Messina Touring Group.
Организаторы пообещали, что Ширан обязательно вернется в город в 2018 году.
По данным газеты St.Louis Post-Dispatch, билеты на концерт Ширана были полностью распроданы. Шоу британского музыканта должно было стать первым мероприятием в Скоттрейд-центре после реставрации.
Ранее в пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего в городе начались акции протеста. Полиция сообщила, что демонстрация приобрела незаконный характер, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и задержали более 20 человек, не менее восьми полицейских пострадали.