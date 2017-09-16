Группа U2 отменила концерт в Сент-Луисе в США после протестов в городе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ирландская рок-группа U2 отменила концерт в Сент-Луисе в США в связи с "риском для безопасности фанатов" после протестов в городе, сообщается в заявлении группы, опубликованном в Facebook.

"Мы были проинформированы полицией Сент-Луиса, что они не могут обеспечить стандартные нормы безопасности для наших слушателей, что необходимо для мероприятий такого масштаба", — говорится в сообщении.

Группа совместно с развлекательной компанией Live Nation приняла решение отменить концерт, который должен быть состояться вечером в субботу.

Ранее в пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего в городе начались акции протеста. Полиция сообщила, что демонстрация приобрела незаконный характер, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и задержали более 20 человек, не менее восьми полицейских пострадали.