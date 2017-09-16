СМИ: новый прокурор могла присоединиться к "расследованию по России" в США

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. К проводимому в Вашингтоне так называемому "расследованию по РФ" могла присоединиться новый прокурор Кайл Фрини, сообщила в субботу газета Politico.

Свой вывод издание сделало на основе того, что его фотокорреспондент накануне увидел, как Фрини покидала здание федерального суда в Вашингтоне, где проходили закрытые слушания в рамках "российского расследования". На опубликованной фотографии она запечатлена в компании двух других прокуроров, работающих в команде спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера — Адама Джеда и Эндрю Вайсманна.

"Фрини, о назначении которой в эту команду ранее не сообщалось, является 17-м юристом, которая, как предполагается, будет работать над темой вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году", — говорится в материале.

Как отмечается, ранее Фрини работала в министерстве юстиции США и занималась, в частности, вопросами, связанными с отмыванием денег.

Расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию "вмешательства РФ" в выборы в мае был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.

При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".