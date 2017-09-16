Реформирование ООН без России разрушит организацию, считают в Совфеде

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Попытки реформировать ООН без участия России несут в себе угрозу мировой безопасности, ведут к разрушению деятельности организации, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет декларацию о реформе организации, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Дипломат отметил, что хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".

"Встреча лидеров ряда стран по реформированию ООН, которую созывает президент США Дональд Трамп, потенциально несет в себе угрозу мировой безопасности", — сказал Клинцевич журналистам в субботу.

По его словам, "любые попытки изменить что-то в деятельности этой международной организации в обход России, одного из ее основателей, постоянного члена Совета Безопасности, неизбежно приведут к разрушению ООН".

Президент США Дональд Трамп созывает 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Ранее сообщалось, что на встречу будут приглашены мировые лидеры, которые подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН. Как сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь рад участвовать во встрече".