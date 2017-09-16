В швейцарском регионе Гризон вновь сошел оползень

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Горный оползень вновь сошел в швейцарском кантоне Гризон, информации о погибших и пострадавших нет, сообщил представитель местной коммуны Брегаглия Кристиан Гартнер в субботу.

Оползень сошел в пятницу вечером в период между 20.30 и 22.30 по местному времени (21.30-23.30 мск).

Как сообщил Гартнер корреспондентам радио Südostschweiz, жители населенных пунктов, находившихся под угрозой завала, были эвакуированы в целях безопасности, они смогут вернуться в свои дома в субботу во второй половине дня.

В конце августа по меньшей мере восемь человек пропали без вести при сходе оползня, который произошел в кантоне Гризон. По информации полиции, среди пропавших граждане Германии, Австрии и Швейцарии.