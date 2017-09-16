При ремонте австрийского парламента нашли артефакты с изображениями Гитлера

ВЕНА, 16 сен — РИА Новости. Ремонтные рабочие, проводящие реконструкцию исторического здания австрийского парламента в центре Вены, обнаружили несколько предметов искусства нацистского периода с изображениями Адольфа Гитлера, сообщает газета Der Standart.

По данным издания, в подвале здания были найдены четыре картины, два бюста и барельеф.

После австрийского "аншлюса" в 1938 году монументальное здание в стиле неогрек было резиденцией комиссара рейха по воссоединению, впоследствии использовалось в качестве базы НСДАП. Порядка 130 лет здание площадью 13,5 тысячи квадратных метров простояло без серьезного ремонта, решение о проведении которого было принято в 2015 году. В середине текущего года неподалеку, около дворца Хофбург, были установлены временные сооружения, куда перевели сотрудников парламента. В историческом здании в настоящее время ведется активная стадия ремонта.

Как отметила президент Национального совета Австрии Дорис Бурес, "эта находка подчеркивает необходимость полной переработки нацистской истории здания парламента".

Адольф Гитлер — основоположник национал-социализма, создатель Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1921-1945), рейхсканцлер Германии (1933-1945). Экспансионистская политика Гитлера стала одной из главных причин Второй мировой войны. С его именем связаны многочисленные преступления против человечества, совершенные нацистским режимом как в самой Германии, так и за ее пределами.