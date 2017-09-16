В Берлина задержали подозреваемого в стрельбе у клуба

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полиция Берлина задержала подозреваемого в стрельбе у одного из ночных клубов города, в результате которой погиб один человек, сообщается в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в результате стрельбы перед клубом в берлинском районе Хоэншёнхаузен пострадали три человека, один был убит.

"Один подозреваемый задержан после стрельбы в Хоэншёнхаузене", — говорится в сообщении берлинской полиции в Twitter. Отмечается, что подозреваемый был доставлен в больницу в числе четырех пострадавших, один из которых позднее скончался.

По данным газеты Berliner Zeitung, дискотека Cozy Club, где произошла стрельба, является излюбленным местом среди русских и албанцев, проживающих в Берлине.