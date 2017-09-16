Миротворцы в Донбассе и война в Сирии: что обсудит Россия на ГА ООН

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Эскалация на Корейском полуострове, миротворцы ООН в Донбассе, урегулирование в Сирии — такими могут быть приоритетные темы, которые делегация РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым будет обсуждать на следующей неделе в ходе участия в сегменте высокого уровня Генассамблеи ООН.

Насыщенной обещает быть и двусторонняя повестка, ведь традиционно глава российского МИД проводит "на полях" Генассамблеи несколько десятков подобных встреч. Центральными, как ожидается, станут переговоры Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, их проведение ранее подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Они пройдут на фоне продолжающихся "дипломатических войн" между двумя странами. Кроме того, планируются встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. О возможном контакте с Лавровым главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана заявила в субботу посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Общеполитическая дискуссия высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Для участия в ней соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств почти 200 стран.

Шестая встреча с Тиллерсоном



Переговоры с госсекретарем США Тиллерсоном станут одной из главных "двусторонок" Лаврова "на полях" сессии Генассамблеи ООН. Ранее они проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне, Маниле.

Как ожидается, главными темами для обсуждения станут: зоны деэскалации в Сирии — в том числе последняя, четвертая в Идлибе, о создании которой объявили накануне визита Лаврова в Нью-Йорк, украинский кризис и возможность направления в страну миротворцев, ракетные пуски КНДР и двусторонние проблемы.

Шестые с начала года переговоры Лаврова и Тиллерсона пройдут на фоне непрекращающегося конфликта вокруг работы диппредставительств и дипкорпуса РФ и США. Вашингтон 31 августа объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже на этих объектах прошли обыски, которые американская сторона назвала "осмотром". Российская сторона после этого заявила, что приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету, а также обратится в суд для возврата дипсобственности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом пояснил, что приведение условий деятельности диппредставительств США в РФ "в соответствие с тем, что установлено для наших людей там, это нормальный процесс коррекции". По его словам, немедленного дополнительного сокращения числа американских дипломатов ждать пока не стоит, при этом он напомнил о "форе", которую Москва дала Вашингтону в виде включения в "паритетный список" сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке.

"Но эту фору можно забрать, если последуют новые враждебные и возмутительные действия, подобные тем, что произошли по генеральному консульству РФ в Сан-Франциско и торговому представительству в Вашингтоне", — сказал Рябков.

Он отметил, что в ходе встречи с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки он подробно разъяснил ему точку зрения РФ. "Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров", — подчеркнул при этом замглавы МИД РФ. Однако почти одновременно в СМИ появилась информация о том, что Москва не только готова к дальнейшему сокращению числа дипломатов, но может пойти и на другие меры.

Как бы то ни было, контакт Рябкова и Шеннона в Хельсинки был призван подготовить предстоящие переговоры в Нью-Йорке, чтобы Лавров и Тиллерсон "по итогам направили международному сообществу позитивный сигнал в виде договоренностей о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем". Как отметил Рябков "позитивные сигналы очень нужны и весьма востребованы по крупным вопросам международной повестки дня — будь то Сирия, ситуация на Корейском полуострове, Украина".

КНДР резолюции нипочем



Одна из самых жестких санкционных резолюций СБ ООН в отношении Пхеньяна (2375) была принята единогласно почти одновременно с началом 72-й сессии Генеральной ассамблеи. Однако уже через несколько дней КНДР совершила очередной пуск баллистической ракеты, которая не только перелетела через территорию Японии, но и имела расчетную дальность полета, позволяющую достичь острова Гуам, где находится база ВМС США.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что процесс создания северокорейских ядерных сил практически завершен. В пятницу СБ ООН на внеочередном заседании вновь осудил действия Пхеньяна, Вашингтон призвал к выстраиванию "единого фронта" для укрепления международной безопасности, а Москва подчеркнула важность скорейшего начала "значимых переговоров" по урегулированию ситуации.

О необходимости возобновления шестисторонних переговоров — формата, который не созывался с 2009 года после выхода из него Пхеньяна — говорится в том числе в тексте последней резолюции СБ ООН. К этому же призвали в ходе недавнего телефонного разговора лидеры РФ и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель. В Москве при этом обратили внимание на предложение канцлера ФРГ о переносе опыта переговоров по Ирану на урегулирование корейской проблемы.

В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва с интересом восприняла эту идею, хотя прямые параллели между ситуациями уже почти невозможны. При этом он отметил, что "любые предложения, которые не воспроизводят порочную логику: санкции — новые провокационные действия Пхеньяна", очень нужны и востребованы.

Не исключено, что эти "любые предложения" могут быть озвучены в том числе в ходе двусторонних встреч Лаврова с партнерами. Кстати, глава российского МИД ранее высказал мнение о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш может быть подключен к посредничеству в рамках решения проблемы Корейского полуострова, и "это будет небесполезно". Сам Гутерреш в интервью РИА Новости отметил, что он — "в распоряжении Совбеза", который и должен определить "какие политические инициативы должна предпринять ООН".

При этом ожидать каких-то многосторонних встреч по КНДР "на полях" предстоящей недели высокого уровня не стоит, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

"Наше (РФ) влияние как посредника, по-моему, очень ограничено. К тому же КНДР не очень заинтересована в чьем-либо посредничестве, КНДР заинтересована в прямых переговорах с США. Поэтому если какая-то встреча и состоится, скорее всего, это будет работа корейских и американских дипломатов при возможном некотором участии Китая, потому что снижение напряженности сейчас в интересах Китая", — считает эксперт.

Будет ли прогресс по Сирии

Одной из главных многосторонних встреч "на полях" недели высокого уровня сессии ГА ООН может стать обсуждение контактной группы по Сирии — нового формата урегулирования, предложенного Парижем.

"Мы считаем, что важно переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. Вопрос по этой контактной группе и ее формату будет обсуждаться пятью постоянными членами Совета безопасности ООН на следующей неделе в Нью-Йорке", — заявила в интервью РИА Новости новый посол Франции в РФ Сильви Берманн. Она также анонсировала планы по проведению встречи главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с Лавровым.

При этом буквально накануне Россия и другие гаранты астанинского процесса — Турция и Иран — смогли добиться действительного прорыва по снижению насилия в Сирии: были окончательно согласованы все четыре зоны деэскалации, в том числе в Идлибе, и приняты документы, регулирующие работу КПП и сил контроля за режимом прекращения огня.

США пока официально не комментировали итоги "Астаны-6", однако вечером в четверг, буквально накануне заключения судьбоносных решений, Тиллерсон звонил Лаврову и, по данным российского МИД, речь шла в том числе и о Сирии.

Возможно, что в Нью-Йорке госсекретарь и глава МИД РФ будут говорить о дальнейших шагах после согласования зон деэскалации, предположил российский политолог, президент "Нью-Йоркского консалтингового бюро" Николай Пахомов.

"Скорее всего, о каких-то договоренностях широкая публика не узнает. Какие-то отдельные решения практических вопросов, они, конечно, возможны и необходимы, и обе стороны это понимают. Однако я думаю, что это все будет сделано не очень публично и каких-то громких заявлений, каких-то пресс-конференций громких после этих переговоров ожидать не приходится. Пока публичное пространство, прежде всего, к этому не готово", — сказал эксперт РИА Новости.

Другим важным этапом сирийского урегулирования станет представление итогов "Астаны-6" в Совбезе ООН. Накануне спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что именно после этих консультаций он намерен объявить дату очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве. И не исключено, что встреча пройдет именно на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будут находиться главы МИД всех стран-членов Совбеза. Сам де Мистура уже подтвердил, что планирует в это время быть на Генассамблее и намерен провести встречи со всеми, кто имеет влияние на процесс урегулирования в Сирии.

Миротворцы в Донбассе

Украинский вопрос и предложение по размещению в Донбассе миротворцев станут, пожалуй, одной из главных "горячих тем" предстоящих общеполитических дебатов на ГА ООН.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввода миротворцев, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Американская сторона на разных уровнях заявила, что идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, а сами миротворцы должны обладать широким мандатом и действовать не только вдоль линии соприкосновения.

Официальный Киев также настаивает на том, что миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что президент страны Петр Порошенко поднимет вопрос о миротворцах в Донбассе 20 сентября, во время выступления в Совете Безопасности ООН.

"Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября — ред.) в Совете Безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН в Донбассе", — сообщил Ельченко в комментарии украинской службе "Радио Свобода".

Москва и Киев ранее уже представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев, сейчас ведутся экспертные консультации по текстам документов.

Эксперты в свою очередь обращают внимание на то, что, помимо выступления в рамках ГА ООН, Порошенко будет иметь возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями администрации, в том числе Пентагона. Эти контакты могут оказать влияние на обсуждение "миротворческого вопроса" уже с другими партнерами Киева по "нормандскому формату" — Россией, Францией, Германией.

Реформа ООН

Одной из важных тем предстоящей недели высокого уровня станет вопрос реформы ООН.

В пятницу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Дональд Трамп намерен обсудить реформирование ООН на Генассамблее. Макмастер отметил, что ООН обладает огромным потенциалом, однако его следует использовать "более эффективно".

При этом ранее сообщалось, что обсуждение — в формате встречи Трампа с мировыми лидерами — может состояться 18 сентября. По ее итогам может быть принята декларация, проект которой был ранее предложен президентом США.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет декларацию. Он отметил, что хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".

Небензя подчеркнул, что ООН необходимо реформировать в результате межправительственного процесса, а документ, подготовленный США — декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не инструкция для генерального секретаря организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне напомнила, что Россия, поддерживая идею реформы, выступает за "адаптацию Организации к современным реалиям при сохранении межправительственной природы ООН и безоговорочном соблюдении заложенного в Устав принципа разделения полномочий между ее главными органами"

"Поддерживаем реалистичные инициативы по оптимизации деятельности ГА ООН. Во главу угла ставим отладку рабочих методов, упорядочение перегруженной повестки дня", — сказала Захарова на брифинге.