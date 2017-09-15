ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен в эффективности имеющихся средств борьбы с угрозой КНДР.

Президент заявил, что он "более чем уверен, что варианты действий в деле северокорейской угрозы эффективны и обеспечивают превосходство". Трамп выступал перед военными на военно-воздушной базе "Эндрюс" в окрестностях Вашингтона, выступление транслировал сайт Белого дома.

Ранее США заявляли, что не исключают военного ответа на последние ядерные и ракетные испытания КНДР, но пока что будут действовать с помощью санкций и дипломатии.