Скотланд-Ярд заявил о сложностях расследования теракта в метро

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Расследование теракта в лондонском метро очень сложное, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

"Это очень сложное расследование. Сотни полицейских занимаются изучением записей с камер слежения. Мы получили на данный момент также 77 фотографий и видео произошедшего от рядовых граждан… Нам удалось добиться хорошего прогресса", — сказал Роули на пресс-конференции в пятницу вечером.

Он сообщил, что остатки взрывного устройства вывезены в лабораторию, где подвергнутся детальному изучению.

Роули также рассказал, что попросил у премьер-министра разрешение привлечь к охране важных объектов военных, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.

Этим и объясняется повышение в пятницу уровня террористической угрозы в стране до критического: максимальный уровень позволяет привлекать армию на помощь полиции.

Сколько времени продлится нынешний режим, неизвестно: Роули не уточнил сроков. Однако все предыдущие четыре раза, когда вводился максимальный уровень террористической угрозы, он держался не более нескольких дней.