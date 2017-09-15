Пушков прокомментировал слова Тиллерсона об угрозе России для демократии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Заявляя об "атаках на основы демократии" со стороны России, госсекретарь США Рекс Тиллерсон "копирует Маккейна", считает сенатор Алексей Пушков.

"Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые", — написал сенатор в Twitter.

Ранее глава Госдепа заявил, что "такие страны, как Россия" представляют угрозу для демократических государств и вмешиваются в свободные выборы. "Мы работаем вместе, чтобы сохранить демократию от вмешательства в будущем", — сказал он.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в ноябре 2016 года, победителем которых стал Дональд Трамп. Российская сторона опровергала эти утверждения, указывая на отсутствие доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".