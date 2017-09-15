Белый дом рассказал о встречах Трампа, запланированных на полях ГА ООН

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится на полях ГА ООН с лидерами десятка стран, включая Украину, Турцию, Афганистан, заявил на брифинге советник президента США Герберт Макмастер.

"В этот день (в понедельник — ред.) президент встретится с лидерами Франции и Израиля, двумя ближайшими союзниками США. Разговор будет по широкому кругу вопросов", — сказал он журналистам, отметив, что речь, в том числе пойдет о "дестабилизирующем поведении Ирана".

В понедельник Трамп также проведет рабочий ланч с латиноамериканскими лидерами, состоится обсуждение кризиса в Венесуэле, сообщил советник президента.

Во вторник президент США проведет рабочий ланч с генсеком ООН, а также президентом ГА ООН, и встретится с эмиром Катара, добавил Макмастер. В этот же день вечером состоится прием, организованный Трампом.

"В среду президент встретится с лидерами Иордании, Палестины, Великобритании и Египта, проведет рабочий ланч с африканскими лидерами. Наконец, в четверг (Трамп) встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины… Южной Кореи и Японии", — сказал советник президента.

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.